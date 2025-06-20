Популярная блогерша в слезах раскрыла подробности диагноза

TikTok-блогерша Сидни Тоуэл расплакалась, рассказывая о тяжелом лечении от рака

Популярная блогерша Сидни Тоуэл в слезах раскрыла подробности своего диагноза — редкой форматы рака желчных протоков. Об этом она сообщила своим подписчикам в одном из роликов в TikTok.

Блогерша со слезами на глазах сообщила, что недавно врачи впервые за время болезни дали ей неутешительный прогноз. «Это был первый раз, когда мне сказали: "Это нехорошо". Это абсолютно не то, что ты ожидаешь услышать, когда у тебя рак», — призналась она.

Тоуэл также рассказала, что в конце месяца ей предстоит операция по установке специального насоса, который будет доставлять высокие дозы химиотерапевтических препаратов прямо в печень.

Ранее сообщалось, что звезду британского реалити-шоу «Сделано в Челси» (Made in Chelsea) блогершу Луизу Томпсон довела до слез протечка калоприемника на отдыхе. Телезвезда отметила, что инцидент сильно утомил ее, из-за чего она в итоге и расплакалась.