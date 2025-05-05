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09:04, 5 мая 2025Интернет и СМИ

Телезвезду довела до слез протечка калоприемника

Daily Mail: У телезвезды Луиз Томпсон на отдыхе протек калоприемник
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @louise.thompson

Звезду британского реалити-шоу «Сделано в Челси» (Made in Chelsea) блогершу Луизу Томпсон довела до слез протечка калоприемника на отдыхе. На это обратило внимание издание Daily Mail.

По словам Томпсон, неприятность случилась во время утренней прогулки на мотоцикле по Лондону. Она заметила что ее калоприемник протек, поэтому ей пришлось срочно искать больницу, чтобы заменить медицинский мешок.

«Мы приехали в частную клинику, и я была настолько расстроена, что не могла говорить. Мне пришлось провести около часа в туалете, пытаясь разобраться с протекшим калоприемником», — поделилась переживаниями Томпсон. Телезвезда отметила, что инцидент сильно утомил ее, из-за чего она в итоге расплакалась.

Ранее британский телеведущий Дермот О'Лири рассказал о борьбе с болезненной проблемой со здоровьем. У О'Лири диагностировали дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава, из-за которой он испытывал боли в области жевательных мышц.

Томпсон сделали операцию и установили калоприемник в 2021 году. Ей потребовалось хирургическое вмешательство из-за многолетнего воспалительного заболевания кишечника — язвенного колита.

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