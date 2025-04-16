Телеведущий рассказал о борьбе с болезненной проблемой со здоровьем

Телеведущий Дермот О'Лири заявил о борьбе с сильными болями в области челюсти

Британский телеведущий Дермот О'Лири рассказал о борьбе с болезненной проблемой со здоровьем в эфире утреннего ток-шоу «Этим утром» (This Morning). На это обратило внимание издание Daily Mail.

«Однажды в октябре я проснулся, и каждый раз, когда я открывал рот, чтобы что-то съесть, у меня из ниоткуда появлялась боль в области челюсти. (...) Я какое-то время это игнорировал, поскольку я мужчина», — признался он.

Телеведущий отметил, что ему посоветовали обратиться за помощью к физиотерапевту Крине Панчал, которая в тот момент находилась в студии в качестве гостьи шоу. Сама Панчал отметила, что О'Лири диагностировали дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава, из-за которой он испытывал боли в области жевательных мышц.

Ранее британский спортивный телеведущий Даррелл Карри, отказавшийся от работы на ТВ из-за загадочной хронической болезни, вызывающей сильную боль, рассказал о борьбе с недугом. По словам ведущего, врачи выписывали ему множество разных лекарств, однако лечение оказалось неэффективным.