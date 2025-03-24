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19:38, 24 марта 2025Интернет и СМИ

Телеведущий с вызывающей сильные боли загадочной болезнью рассказал о борьбе с ней

Телеведущий Карри пожаловался на неэффективное лечение от хронической боли
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: TNT Sports / YouTube 

Британский спортивный телеведущий Даррелл Карри, отказавшийся от работы на ТВ из-за загадочной хронической болезни, вызывающей сильную боль, рассказал о борьбе с недугом. Об этом пишет Wales Online.

По словам ведущего, врачи выписывали ему множество разных лекарств, однако лечение оказалось неэффективным. «У меня снова начались сокрушительные головные боли и жуткое головокружение. Было трудно просто стоять», — признался он.

Карри также пожаловался на то, что порой ему казалось, будто врачи относятся к нему как к подопытному кролику. Кроме того, как заявил телеведущий, он опасался, что множество принимаемых лекарств сильно ухудшит состояние здоровья.

В итоге Карри отказался от традиционных методов лечения. При этом он заявил, что в его состоянии не наступило значительных ухудшений после того, как он перестал принимать выписываемые ему обезболивающие. «Иногда мне трудно ходить, иногда боль просто невообразимая, но в другие дни ее можно контролировать и жить своей жизнью», — добавил телеведущий

Ранее о симптомах загадочной болезни рассказала бывшая участница популярного американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» Брэнди Глэнвилл. Она заявила, что из-за недуга у нее воспалились лимфоузлы, а в районе челюсти и на шее возникли болезненные образования.

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