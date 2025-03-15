Звезда реалити-шоу пожаловалась на плавящееся из-за загадочной болезни лицо

Звезда реалити-шоу Глэнвилл заявила о плавящемся из-за болезни лице

Бывшая участница популярного американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» Брэнди Глэнвилл пожаловалась на симптомы загадочной болезни. На ее публикации, выложенные в соцсети X, обратило внимание издание 9Honey.

Глэнвилл заявила, что у нее воспалились лимфоузлы, а в районе челюсти и на шее у нее возникли болезненные образования. Кроме того, по словам звезды реалити-шоу, она испытывает озноб и ощущает неприятный вкус во рту. «Доктора говорят, что я в порядке. Помогите мне», — написала она.

В другой публикации, говоря о своем состоянии здоровья, экс-участница телешоу назвала себя несчастной. «Мое лицо в худшем состоянии. Оно буквально расплавилось», — заявила Глэнвилл. Звезда реалити-шоу отметила, что антибиотики и противогрибковые средства, назначенные ей врачами одной из больниц, помогали, однако она не смогла продолжить лечение.

Брэнди Глэнвилл весной 2024 года Фото: Paul Archuleta / Getty Images

Отмечается, что Глэнвилл впервые рассказала о симптомах загадочной болезни в декабре. Она заявила, что сдала несколько анализов, однако врачи так и не смогли поставить диагноз. По словам звезды телешоу, некоторые медики считают, что ее симптомы возникли из-за некоего паразита, а другие называют их причиной стресс.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева заявила, что эндометриоз в некоторых случаях может вызывать кровавые слезы. Она также назвала этот недуг загадочным.