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04:22, 10 марта 2025Интернет и СМИ

Малышева предупредила о вызывающей кровавые слезы загадочной болезни

Врач Елена Малышева рассказала, что эндометриоз может вызывать кровавые слезы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Елена Малышева

Елена Малышева. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева предупредила о том, что эндометриоз может в некоторых случаях вызывать кровавые слезы. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она также назвала это заболевание загадочным. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«В чем суть этой болезни (эндометриоз — прим. «Ленты.ру»)? Дело в том, что это совершенно загадочная болезнь, потому что по неведомым миру причинам клетки из матки, эндометрия, начинают путешествовать по организму. Они могут сесть на яичники, они могут дойти до кишечника», — рассказала Малышева. По ее словам, были случаи, когда клетки эндометрия попадали в лицо и могли провоцировать кровотечение из глаз.

Врач призвала женщин, которые испытывают сильную боль при менструации, пройти медицинское обследование. Она объяснила, что этот симптом может свидетельствовать об эндометриозе.

Ранее Малышева назвала мощнейший способ профилактики инфарктов и инсультов. Таким эффектом, как отметила она, обладают медитации.

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