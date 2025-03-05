Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:05, 5 марта 2025Интернет и СМИ

Малышева назвала россиянам мощнейший способ профилактики инфарктов и инсультов

Врач Малышева назвала медитации эффективной профилактикой инфарктов и инсультов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Katerina May / Unsplash

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале способ защититься от инфарктов и инсультов. В выпуске передачи, доступном на сайте телеканала, они заявили, что таким эффектом обладает медитация.

Гандельман объяснил, что во время медитации за счет медленного и глубокого дыхания у человека активируется парасимпатическая система, благодаря чему воздействие стресса на организм снижается. Кардиолог уточнил, что во время этой практики уменьшается частота сердечных сокращений, снижаются давление и уровень сахара в крови.

«Медитация — это мощнейший способ борьбы со стрессом. Более того — это мощнейший способ профилактики инфарктов и инсультов», — оценила Малышева эффективность медитаций.

Ранее врач назвала неожиданную пользу свиного сала. По словам специалистки, продукт предупреждает сердечно-сосудистые катастрофы, а также содержит полезные для иммунитета белки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Россия не потерпит присутствия сил НАТО на Украине». В ударе «Искандером» по полигону ВСУ увидели мрачное послание Западу

      Соратник Кадырова показал архивное видео с карательной операцией во время войны в Чечне

      В США построили беспилотный корабль

      В России осудят похитивших у граждан более 37 миллионов рублей киберпреступников

      Министр культуры высказалась о запрете ремейков советских фильмов

      Реклама ритуальной компании разозлила россиян из-за позитива

      Белый дом назвал условия возобновления военной помощи Украине

      Малышева назвала россиянам мощнейший способ профилактики инфарктов и инсультов

      Германия признала достижение предела возможностей военной помощи Украине

      В Госдуме одобрили законопроект об исполнении в течение года решения о призыве в армию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше