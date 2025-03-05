Малышева назвала россиянам мощнейший способ профилактики инфарктов и инсультов

Врач Малышева назвала медитации эффективной профилактикой инфарктов и инсультов

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале способ защититься от инфарктов и инсультов. В выпуске передачи, доступном на сайте телеканала, они заявили, что таким эффектом обладает медитация.

Гандельман объяснил, что во время медитации за счет медленного и глубокого дыхания у человека активируется парасимпатическая система, благодаря чему воздействие стресса на организм снижается. Кардиолог уточнил, что во время этой практики уменьшается частота сердечных сокращений, снижаются давление и уровень сахара в крови.

«Медитация — это мощнейший способ борьбы со стрессом. Более того — это мощнейший способ профилактики инфарктов и инсультов», — оценила Малышева эффективность медитаций.

Ранее врач назвала неожиданную пользу свиного сала. По словам специалистки, продукт предупреждает сердечно-сосудистые катастрофы, а также содержит полезные для иммунитета белки.