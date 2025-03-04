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08:01, 4 марта 2025Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли неожиданную пользу свиного сала

Врач Малышева заявила, что сало снижает риски инфарктов и инсультов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dishev / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов раскрыли в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале неожиданную пользу сала. Выпуск с объяснением специалистов доступен на сайте телеканала.

Гандельман рассказал, что в 100 граммах свинины содержится 20 граммов белка. Белок, по словам врача, необходим для выработки клеток иммунитета, ферментов пищеварения, а также для здоровья костей. «Без белка наша жизнь невозможна», — уточнил он. Малышева добавила, что сало также снижает риски инфарктов и инсультов.

Продеус заявил, что в свинине также содержится кобальт — вещество, благодаря которому гемоглобин попадает в клетки крови. Коновалов, в свою очередь, отметил, что этот продукт также является источником витамина B1. Этот микроэлемент укрепляет зрительный нерв и помогает человеку сохранять зрение, уточнил офтальмолог.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил о незаменимости сала. По его словам, в продукте содержатся важные аминокислоты.

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