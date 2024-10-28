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04:00, 28 октября 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников заявил о незаменимости сала

Врач Мясников заявил, что в сале содержатся незаменимые аминокислоты

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о пользе сала. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что растительное масло, орехи, чеснок, овощи и фрукты снижают уровень холестерина, поэтому их нужно включать в свой рацион. «Сало, между прочим, тоже содержит незаменимые аминокислоты. И без него тоже нельзя», — добавил доктор.

По словам Мясникова, нельзя делить продукты на вредные и полезные. Он отметил, что в небольших количествах можно употреблять любую пищу.

Ранее Мясников призвал выписать и наклеить на видное место одно правило для похудения.

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      Мария Большакова
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