Доктор Мясников заявил о незаменимости сала

Врач Мясников заявил, что в сале содержатся незаменимые аминокислоты

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о пользе сала. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что растительное масло, орехи, чеснок, овощи и фрукты снижают уровень холестерина, поэтому их нужно включать в свой рацион. «Сало, между прочим, тоже содержит незаменимые аминокислоты. И без него тоже нельзя», — добавил доктор.

По словам Мясникова, нельзя делить продукты на вредные и полезные. Он отметил, что в небольших количествах можно употреблять любую пищу.

Ранее Мясников призвал выписать и наклеить на видное место одно правило для похудения.