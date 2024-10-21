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18:58, 21 октября 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников призвал выписать и наклеить на видное место одно правило для похудения

Врач Мясников заявил, что для похудения нужно изменить образ жизни

Фото: i yunmai / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян следовать одному правилу, чтобы похудеть. О нем он написал в Telegram-канале.

Мясников рассказал, что в снижении веса помогает зеленый чай. Он добавил, что его эффект сравним с действием популярного препарата от диабета «Оземпик», которые многие используют для похудения. Врач уточнил, что и препарат, и зеленый чай влияют на чувство голода.

«Только прошу запомнить один нерушимый постулат. Запишите на бумажку и наклейте на видном месте: нет какого-то одного специфического пищевого продукта, добавки, лекарства, которое может надежно и надолго снизить вес», — констатировал он. По словам Мясникова, чтобы похудеть, нужно изменить весь образ жизни.

Ранее Мясников назвал привычку, которая портит фигуру. По его словам, быстрое похудение приводит к тому, что сброшенный вес так же быстро возвращается.

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      Мария Большакова
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