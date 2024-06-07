Доктор Мясников предупредил об уродующей фигуру распространенной привычке

Врач Мясников заявил, что привычка худеть перед летом портит фигуру

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что такой тип питания, при котором человек быстро худеет, затем набирает вес, после чего повторяет этот цикл, на самом деле увеличивает процент жировой массы и уменьшает процент мышц, что в итоге уродует фигуру. Об опасности этой распространенной привычки доктор написал в своем Telegram-канале.

«Акция "снижаем вес" должна быть непрерывной. Иначе вес возвращается. И не просто возвращается. Жировая масса увеличивается в большей степени, чем было исходно», — предупредил Мясников. При этом он подчеркнул, что при похудении теряется не только жир, но и мышечная масса, особенно если человек сбрасывал вес без физических нагрузок.

В качестве примера врач рассмотрел людей, которые делают инъекции «Оземпика» для похудения. По словам Мясников, они действительно теряют вес, но затем быстро набирают его снова, причем жира становится больше, чем его было до инъекций.

«Решился заняться собой — так и занимайся упорно и всю жизнь. А эти дерганья "похудеть перед летом" в итоге только уродуют фигуру!» — заключил доктор.

Ранее Мясников порекомендовал россиянам отказаться от подсчета калорий. Он заявил, что для долгой и здоровой жизни необходимо сбалансировано питаться и заниматься физической активностью.

