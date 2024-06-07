Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:51, 7 июня 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников предупредил об уродующей фигуру распространенной привычке

Врач Мясников заявил, что привычка худеть перед летом портит фигуру

Фото: Ingram Images / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что такой тип питания, при котором человек быстро худеет, затем набирает вес, после чего повторяет этот цикл, на самом деле увеличивает процент жировой массы и уменьшает процент мышц, что в итоге уродует фигуру. Об опасности этой распространенной привычки доктор написал в своем Telegram-канале.

«Акция "снижаем вес" должна быть непрерывной. Иначе вес возвращается. И не просто возвращается. Жировая масса увеличивается в большей степени, чем было исходно», — предупредил Мясников. При этом он подчеркнул, что при похудении теряется не только жир, но и мышечная масса, особенно если человек сбрасывал вес без физических нагрузок.

В качестве примера врач рассмотрел людей, которые делают инъекции «Оземпика» для похудения. По словам Мясников, они действительно теряют вес, но затем быстро набирают его снова, причем жира становится больше, чем его было до инъекций.

«Решился заняться собой — так и занимайся упорно и всю жизнь. А эти дерганья "похудеть перед летом" в итоге только уродуют фигуру!» — заключил доктор.

Ранее Мясников порекомендовал россиянам отказаться от подсчета калорий. Он заявил, что для долгой и здоровой жизни необходимо сбалансировано питаться и заниматься физической активностью.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Может, без меня зададите жару?» Путину предложили начать ядерную войну. Он перекрестился и попросил не говорить о таком

      Пассажирка самолета тайком покурила в туалете и сорвала вылет рейса

      ЦБ рассматривал возможность резкого повышения ключевой ставки

      Firefly заключила с Lockheed Martin контракт на запуски ракеты Alpha

      В России объяснили высокую инфляцию при растущей экономике

      Самый завидный холостяк Великобритании женился

      США согласились с Россией по вопросу ядерного оружия

      Набиуллина оценила последствия отмены льготной ипотеки словом «страшилки»

      Генсек ООН отказался ехать на саммит по Украине в Швейцарии

      Российский подполковник скрыл преступление друга и стал фигурантом дела

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше