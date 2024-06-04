Доктор Мясников призвал россиян забыть о калориях

Врач Мясников заявил, что продукты для правильного питания могут быть вредными

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что некоторые продукты, продвигаемые как предназначенные для правильного питания, могут нанести вред здоровью. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я знаю много людей анорексичного вида, помешанных на фитнесе и "правильном" питании. (...) Люди забывают или не понимают, что главное не то, что ты проглатываешь. Главное — что и как всасывается», — заявил доктор. Мясников подчеркнул, что в протеиновых батончиках, йогуртах длительного хранения и других продуктах, которые считаются здоровыми, нет структуры, благодаря которой питательные вещества усваивались бы организмом. Кроме того, по его словам, в них не содержится клетчатки.

Также специалист призвал россиян перестать обращать внимание на количество калорий в продуктах, а также забыть о необходимости считать их. Мясников заявил, что правильное питание — это фрукты, овощи, натуральные молочные продукты, рыба, курица, бобовые и цельнозерновые продукты. Также он добавил, что в день можно выпивать бокал красного вина. По словам Мясникова, такой рацион будет содержать не более 1800 калорий в день.

«Ешьте это в минимально обработанном виде, не переедайте и много двигайтесь. И тогда и внешний вид, и здоровье — все будет на должном уровне!» — заключил специалист.

Ранее Мясников рассказал, как есть меньше. Он призвал россиян самим готовить себе еду. По его словам, во время готовки человек уже успевает утолить голод.