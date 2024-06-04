Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:35, 4 июня 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников призвал россиян забыть о калориях

Врач Мясников заявил, что продукты для правильного питания могут быть вредными

Фото: Flotsam / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что некоторые продукты, продвигаемые как предназначенные для правильного питания, могут нанести вред здоровью. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я знаю много людей анорексичного вида, помешанных на фитнесе и "правильном" питании. (...) Люди забывают или не понимают, что главное не то, что ты проглатываешь. Главное — что и как всасывается», — заявил доктор. Мясников подчеркнул, что в протеиновых батончиках, йогуртах длительного хранения и других продуктах, которые считаются здоровыми, нет структуры, благодаря которой питательные вещества усваивались бы организмом. Кроме того, по его словам, в них не содержится клетчатки.

Материалы по теме:
«Я живу как будто молодой» Доктору Мясникову — 70. Как ему удается выглядеть на 30 лет моложе?
«Я живу как будто молодой» Доктору Мясникову — 70. Как ему удается выглядеть на 30 лет моложе?
15 сентября 2023
«Понюхал — пахнет великолепно» Геннадий Малахов учил Россию лечиться мочой и керосином. Как его шоу смотрели миллионы?
«Понюхал — пахнет великолепно»Геннадий Малахов учил Россию лечиться мочой и керосином. Как его шоу смотрели миллионы?
27 февраля 2024

Также специалист призвал россиян перестать обращать внимание на количество калорий в продуктах, а также забыть о необходимости считать их. Мясников заявил, что правильное питание — это фрукты, овощи, натуральные молочные продукты, рыба, курица, бобовые и цельнозерновые продукты. Также он добавил, что в день можно выпивать бокал красного вина. По словам Мясникова, такой рацион будет содержать не более 1800 калорий в день.

«Ешьте это в минимально обработанном виде, не переедайте и много двигайтесь. И тогда и внешний вид, и здоровье — все будет на должном уровне!» — заключил специалист.

Ранее Мясников рассказал, как есть меньше. Он призвал россиян самим готовить себе еду. По его словам, во время готовки человек уже успевает утолить голод.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии раскрыли секретные документы по «Северному потоку». О чем в них говорится?

      Россиянам без кондиционера дали совет

      «Беременная от акул» самка ската оказалась больной

      Пропавший американский БПЛА сменил привычный маршрут над Черным морем

      В России создали робота с противотанковыми ракетами

      Разыскиваемый российским судом немецкий инвестор нашелся в больнице

      Более 200 захоронений нашли в российском регионе

      В ДНР заочно осудили наемника из Британии за участие в боях против ВС России

      На Украине некоторым гражданам продлили отсрочку от мобилизации

      В российском городе открыли памятник участникам СВО с ошибкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше