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11:30, 3 июня 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал способ есть меньше

Фото: Jay Wennington / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян самим готовить себе еду, чтобы меньше есть. Способ сократить объемы принимаемой пищи он назвал в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», видео доступно на платформе «Смотрим».

«Хотите есть меньше? Сами готовьте. Вы когда готовите, вы уже поели», — сказал доктор. Он пояснил, что когда человек готовит какое-то блюдо, он обычно пробует его. Благодаря этому, подчеркнул специалист, притупляется чувство голода.

Мясников отметил, что в течение дня часто перекусывает овощами, благодаря чему ест меньше.

Ранее Мясников призвал россиян «не геройствовать» при попытках сбросить вес. Он посоветовал людям с лишним весом предпринимать попытки похудения, однако в то же время не насиловать себя несбыточными стремлениями.

30 мая врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал настоящего виновника эпидемии ожирения. По словам специалиста, к набору веса приводит недосыпание.

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      Маргарита Щигарева
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