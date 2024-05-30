Врач назвал настоящего виновника эпидемии ожирения

Доктор Агапкин: недосыпание меняет гормональный фон и препятствует похудению

Недосыпание меняет гормональный фон и препятствует похудению, заявил врач-реабилитолог Сергей Агапкин. Об этом доктор рассказал в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам специалиста, диетологи называют нехватку сна одним из настоящих виновников эпидемии ожирения. «Все квалифицированные диетологи говорят, что первое, что вы можете сделать для похудения — это начать спать восемь часов в день. (...) К сожалению, в среднем современный человек спит на час меньше, чем ему необходимо», — рассказал врач.

При нехватке сна увеличивается выработка гормонов стресса, из-за чего нарушается регуляция поступления питательных веществ. В связи с этим человек, который недосыпает, хронически переедает, подчеркнул Агапкин. «Установлено, что недосыпание всего лишь одного часа в день в среднем увеличивает потребление калорий примерно на 10-15 процентов», — указал он.

Ранее врач-терапевт Елена Малышева и гастроэнтеролог Игорь Городокин предупредили об опасности голодания. Медики заявили, что этот популярный метод похудения может привести к желчекаменной болезни.

