Врач предупредил о неочевидной опасности голодания

Врачи Малышева и Городокин: голодание приводит к желчекаменной болезни

Терапевт Елена Малышева и гастроэнтеролог Игорь Городокин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что голодание приводит к желчекаменной болезни. Выпуск передачи, в котором медики предупредили о неочевидной опасности популярного способа похудения, доступен на сайте телеканала.

«Голодание — враг желчного пузыря, когда вы долго голодаете, желчный пузырь наполняется желчью, она там концентрируется и выпадает в осадок, затем холестерин, который содержится в растворе обычно, превращается в песок, а потом в камни», — рассказал Городокин. Чем больше перерывы между приемами пищи, тем выше риск желчекаменной болезни, добавила Малышева.

Помимо этого, как отметили врачи, к недугу также приводит обезвоживание. «Если вы не пьете достаточно воды, естественно, желчь концентрируется — нужно пить больше воды, чтобы желчь была более разбавленная», — объяснил гастроэнтеролог. В результате образуются камни, добавила Малышева

Городокин объяснил опасность появления камней тем, что они могут забить поджелудочный проток. «А когда камень перекрывает поджелудочный проток, то поджелудочные соки остаются в поджелудочной железе, вызывают панкреонекроз, воспаления, острый панкреатит и может даже быть летальный исход», — заключил медик.

Ранее Елена Малышева, а также врачи Герман Гандельман, Андрей Продеус и Михаил Коновалов предупредили о других опасностях голодания. По словам медиков, этот метод похудения вызывает аритмию, ожирение печени и нарушает обмен веществ.

