Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:01, 28 мая 2024Интернет и СМИ

Врач предупредил о неочевидной опасности голодания

Врачи Малышева и Городокин: голодание приводит к желчекаменной болезни

Фото: Unsplash

Терапевт Елена Малышева и гастроэнтеролог Игорь Городокин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что голодание приводит к желчекаменной болезни. Выпуск передачи, в котором медики предупредили о неочевидной опасности популярного способа похудения, доступен на сайте телеканала.

«Голодание — враг желчного пузыря, когда вы долго голодаете, желчный пузырь наполняется желчью, она там концентрируется и выпадает в осадок, затем холестерин, который содержится в растворе обычно, превращается в песок, а потом в камни», — рассказал Городокин. Чем больше перерывы между приемами пищи, тем выше риск желчекаменной болезни, добавила Малышева.

Помимо этого, как отметили врачи, к недугу также приводит обезвоживание. «Если вы не пьете достаточно воды, естественно, желчь концентрируется — нужно пить больше воды, чтобы желчь была более разбавленная», — объяснил гастроэнтеролог. В результате образуются камни, добавила Малышева

Городокин объяснил опасность появления камней тем, что они могут забить поджелудочный проток. «А когда камень перекрывает поджелудочный проток, то поджелудочные соки остаются в поджелудочной железе, вызывают панкреонекроз, воспаления, острый панкреатит и может даже быть летальный исход», — заключил медик.

Ранее Елена Малышева, а также врачи Герман Гандельман, Андрей Продеус и Михаил Коновалов предупредили о других опасностях голодания. По словам медиков, этот метод похудения вызывает аритмию, ожирение печени и нарушает обмен веществ.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал легитимного правителя Украины. И предположил, когда там сменится власть

      Две страны попросили Евросоюз создать группу для отказа от российского газа

      Польша пообещала обеспечить Украину боеприпасами

      В Молдавии задержали вернувшегося из Москвы лидера оппозиционной партии

      49-летняя ведущая отдохнула на яхте в бикини за десятки тысяч рублей

      В США рассказали о давлении на страну со стороны НАТО из-за Украины

      Захарова ответила на слова Борреля о законности ударов Украины по России

      Молодой человек выжил после падения в каньон с высоты 122 метра

      Госдеп высказался о возможности ударов ВСУ американским оружием по России

      На Западе восхитились уроком Путина Зеленскому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше