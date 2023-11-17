Врачи предупредили об опасности популярного метода похудения

Терапевт Елена Малышева, а также ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов, предупредили об опасности голодания. Врачи рассказали, что этот популярный метод похудения вызывает аритмию, ожирение печени и нарушает обмен веществ. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Специалисты отметили, что голодание приводит к снижению уровня калия в крови, появляется склонность к аритмии. «Печень начинает жир сохранять, и начинается у глодающего человека ожирение печени», — объяснила Малышева. «Продолжительное голодание бьет по всем системам организма», — подчеркнул Гандельман.

Продеус также обратил внимание на то, что голодание негативно сказывается на иммунитете. «Имунные клетки, которые называются моноциты, поняв, что нет еды, идут обратно в костный мозг и засыпают там до лучших времен. Из циркуляции иммунные офицеры уходят на покой и больше не появляются до тех пор, пока мы их не покормим», — пояснил иммунолог.

Согласно исследованиям, голодающие люди теряют вес за счет мышечной массы, отметил Коновалов. «И потом, когда они начинают есть, они очень сложно входят в этот процесс и набирают нормальный или избыточный вес, потому что у них нарушаются обменные процессы», — заключил медик.

Ранее Гандельман и Малышева развеяли распространенный миф о похудении. Врачи предупредили, что овсяное молоко не полезнее для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов, чем коровье.

