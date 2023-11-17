Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:19, 17 ноября 2023Интернет и СМИ

Врачи предупредили об опасности популярного метода похудения

Фото: Unsplash

Терапевт Елена Малышева, а также ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов, предупредили об опасности голодания. Врачи рассказали, что этот популярный метод похудения вызывает аритмию, ожирение печени и нарушает обмен веществ. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Специалисты отметили, что голодание приводит к снижению уровня калия в крови, появляется склонность к аритмии. «Печень начинает жир сохранять, и начинается у глодающего человека ожирение печени», — объяснила Малышева. «Продолжительное голодание бьет по всем системам организма», — подчеркнул Гандельман.

Продеус также обратил внимание на то, что голодание негативно сказывается на иммунитете. «Имунные клетки, которые называются моноциты, поняв, что нет еды, идут обратно в костный мозг и засыпают там до лучших времен. Из циркуляции иммунные офицеры уходят на покой и больше не появляются до тех пор, пока мы их не покормим», — пояснил иммунолог.

Материалы по теме:
Как правильно варить куриную грудку? Сколько нужно варить идеальное филе
Как правильно варить куриную грудку?Сколько нужно варить идеальное филе
28 сентября 2023
Что съесть, чтобы похудеть: список низкокалорийных продуктов и меню на день
Что съесть, чтобы похудеть:список низкокалорийных продуктов и меню на день
18 октября 2023

Согласно исследованиям, голодающие люди теряют вес за счет мышечной массы, отметил Коновалов. «И потом, когда они начинают есть, они очень сложно входят в этот процесс и набирают нормальный или избыточный вес, потому что у них нарушаются обменные процессы», — заключил медик.

Ранее Гандельман и Малышева развеяли распространенный миф о похудении. Врачи предупредили, что овсяное молоко не полезнее для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов, чем коровье.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Пришло время перестать грезить о поражении России» Почему на Западе больше не верят в победу Украины?

      Эмили Ратаковски показала фигуру в откровенном бикини

      Стало известно о состоянии госпитализированного артиста Соломина

      Песков рассказал о России через 10 лет

      Против россиянина возбудили дело о развращении 14-летней девочки

      Врач описал три способа оставаться здоровым после 50 лет

      Бывший депутат Рады Фарион посетовала на закончившиеся у нее силы

      Песков выразил уверенность в победе Путина при участии в выборах

      Экологи предупредили об опасных последствиях обмеления Волги

      В Госдуме высказались о продлении новогодних выходных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости