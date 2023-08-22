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12:32, 22 августа 2023Интернет и СМИ

Россиянам развеяли распространенный миф о похудении

Врач Елена Малышева рассказала, что овсяное молоко может провоцировать ожирение

Фото: Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программе «Жить здорово!» на Первом канале развеяли распространенный миф о похудении. Специалисты предупредили россиян, что овсяное молоко не полезнее для тех, кто хочет похудеть, чем коровье. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Медики отметили, что овсяное молоко содержит большое количество углеводов. «А углеводы легкодоступны, они всасываются, стимулируют аппетит, мы их не тратим», — объяснил Гандельман. Специалист добавил, что в итоге это может провоцировать развитие ожирения.

Малышева уточнила, что овсяное молоко может содержать до 60 килокалорий в 100 граммах. «Точно так же, как хорошее жирное коровье молоко, разница только в том, что в коровьем будет жир, и углеводы, и белок, а в овсяном жира может не быть, но углеводов будет много», — сказала она.

Врач подчеркнула, что в овсяное молоко само по себе невкусное, поэтому в него добавляют много сахара. «В этом хитрость, вроде оно растительное, а с точки зрения ожирения — оно может быть хуже, чем коровье молоко», — заключила Малышева.

Ранее иммунолог Андрей Продеус заявил, что аллергии на лактозу и на глютен не существует. По словам врача, глютен и лактоза сами по себе не являются аллергенами. Как уточнил специалист, состояние, при котором организм человека негативно реагирует на эти два вещества, на самом деле называют непереносимостью.

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    Олег Давыдов
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