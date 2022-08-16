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Врач с Первого канала развеял два популярных мифа об аллергии

Врач Продеус заявил, что аллергии на лактозу и глютен не существуют
Андрей Продеус

Андрей Продеус. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус развеял два популярных мифа, связанных с аллергией. В ролике, опубликованном в его Telegram-канале, специалист рассказал, каких двух видов аллергии на самом деле не существует.

Продеус заявил, что не бывает аллергии на лактозу и аллергии на глютен. По словам врача, глютен и лактоза сами по себе не являются аллергенами. Как уточнил иммунолог, состояние, при котором организм человека негативно реагирует на эти два вещества, на самом деле называют непереносимостью.

При этом Продеус отметил, что непереносимость глютена и лактозы может провоцировать развитие аллергических проявлений у человека. Он подчеркнул, что при таких проявлениях врачи назначают пациентам лекарства, отличные от тех, что назначают при обычной аллергии.

Ранее Продеус назвал главный риск, который несет новый вид омикрон-штамма коронавируса. Он заявил, что новый вариант заразнее предшественников на десять процентов.

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Олег Давыдов
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Врач с Первого канала развеял два популярных мифа об аллергии
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