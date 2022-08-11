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Врач с Первого канала назвал главный риск нового вида омикрон-штамма

Продеус заявил, что новый вид омикрон-штамма заразнее предшественников на 10 процентов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Врач-педиатр, иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус назвал главный риск, который несет новый вид омикрон-штамма. По его словам, новый вариант омикрона заразнее предшественников на 10 процентов. Скорость распространения нового штамма доктор оценил в своем Telegram-канале.

Новому геноварианту омикрон-штамма, обнаруженному в Индии, присвоили название «Рыбы» в честь созвездия по аналогии с мутацией «Кентавр», пояснил специалист. По словам врача, этот подвид распространяется быстрее своих предшественников на 10 процентов в сутки.

«В варианте "Рыбы" обнаружили двойную мутацию в отдельном участке, которая потенциально в большей степени дает ему возможность связаться или, проще говоря, прилепиться к нашим клеткам. Потенциально такая способность делает его более заразным», — добавил доктор.

Продеус предупредил, что новый геновариант омикрон-штамма в первую очередь угрожает тем, кто имеет хронические заболевания, а также пожилым людям.

Ранее Продеус раскрыл причины роста числа астматиков и аллергиков среди россиян. Специалист утверждает, что к этому приводит слишком частое применение кесарева сечения при родах.

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Денис Савосин
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