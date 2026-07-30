Банк России повысил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 31 июля составил 79,85 рубля

Курс доллара, установленный Банком России на 31 июля, составил 79,8573 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Что касается евро, то он подорожал до 90,8776 рубля. Юань подорожал до 11,8194 рубля.

На 30 июля доллар стоил 79,3570, а евро — 90,2051 рубля. В свою очередь, курс китайской валюты составлял 11,7215 рубля.

Ранее сообщалось, что 29 июля курс доллара к рублю обновил максимумы почти за четыре месяца. Предполагается, что ослабление российской валюты вызвано снижением предложения экспортной выручки после проведения накануне единого налогового платежа. Кроме того, сказались усилившиеся после голосования в Конгрессе США опасения по поводу возможного введения Вашингтоном новых антироссийских санкций.

По мнению аналитика Спартака Соболева, к началу августа доллар будет колебаться в интервале от 75 до 80 рублей. Он пояснил, что в настоящее время российский валютный рынок получает поддержку благодаря пику налоговых выплат экспортерами.

Есть также прогноз, что подорожание доллара до 100 рублей возможно только в случае реализации стрессового сценария.