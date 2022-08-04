Врач с Первого канала раскрыл причины роста числа астматиков и аллергиков

Врач Продеус заявил, что кесарево сечение может приводить к проблемам с иммунитетом

Врач-педиатр, иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус раскрыл причины роста числа россиян, у которых есть астма, аллергии или лишний вес. В интервью радио Sputnik доктор заявил, что к этому приводит слишком частое применение кесарева сечения.

Из-за слишком частого применение кесарева сечения при родах количество россиян, страдающих от астмы, аллергии и лишнего веса, за последние три поколения заметно увеличилось, сообщил Продеус.

«Во времена наших бабушек и дедушек кесарево сечение было редкой операцией, а сейчас примерно треть детей рождается таким образом. Эта операция может сберечь жизнь ребенка, но бывает, что ее делают без крайней необходимости. А потом у ребенка могут возникнуть проблемы. Если он не проходит по родовым путям женщины, то не получает ту микробиоту и микрофлору, которую должен получать», — объяснил врач.

По его словам, без естественных родов не формируется «нормальный иммунитет». По данным специалиста, дети, которые родились путем кесарева сечения, примерно в два с половиной раза чаще становятся астматиками, аллергиками и набирают лишний вес, чем дети, рожденные естественным путем.

Ранее Продеус развеял популярные мифы об укреплении иммунитета. Доктор отметил, что обливание холодной водой не приносит пользы для иммунной системы. Кроме того, он опроверг утверждение о том, что поездки к морю и прогулки в хвойном лесу напрямую способствуют укреплению иммунитета.