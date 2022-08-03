Врач Первого канала развеял популярные мифы об укреплении иммунитета

Врач Продеус назвал мифом пользу закаливания холодной водой для иммунитета

Врач-педиатр, иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус развеял популярные мифы об укреплении иммунитета. Специалист рассказал, что закаливание холодной водой, прогулки на свежем воздухе, а также употребление чеснока не укрепляют иммунитет. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Медик отметил, что обливание холодной водой не приносит пользы для иммунной системы и является стрессовой нагрузкой на организм. При этом он пояснил, что научно доказано, что на укрепление иммунитета влияют правильное сбалансированное питание и адекватное поступление витаминов и минералов (прежде всего железа и витамина D, которых не хватает двум третям россиян).

Помимо этого, врач назвал наивным мнение о том, что поездки к морю и прогулки в хвойном лесу напрямую способствуют укреплению иммунитета. «Укрепление иммунитета — дело не двух–трех недель, а задача, которую надо решать ежедневно. К тому же отдых на море нередко сопряжен с кишечными инфекциями, перегревом, солнечными ожогами», — добавил Продеус.

Научно также не доказана польза чеснока и фиолетовых овощей для иммунитета. По его словам, если съесть головку чеснока, часть вирусов и бактерий в полости рта и впрямь погибнет. «Другой вопрос, что никто не проводил исследований, доказывающих влияние этих продуктов на иммунитет», — подчеркнул врач.

Специалист также отметил, что существуют препараты, которые достоверно влияют на иммунный ответ. Таковыми можно назвать бактериальные лизаты. «Если принимать их профилактически, они снижают риск вирусных инфекций. Например, у астматиков приступы становятся реже и проходят легче. Эти средства усиливают воздействие собственной микробиоты на иммунитет», — пояснил он и добавил, что препараты противопоказаны при температуре выше 38 градусов.

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Негативное влияние на иммунитет оказывает стресс, сообщил ведущий. По его словам, большие дозы кортизола подавляют работу иммунных клеток. Он объяснил, что при таком состоянии человек либо перестает нормально питаться, либо начинает заедать тревогу, из-за чего организм либо недополучает нужных веществ, либо «засахаривается». «Еще стресс ухудшает качество сна. А недосып сильно вредит иммунитету, который тоже должен отдыхать», — заключил врач.

Ранее Продеус дал советы для поддержания иммунитета. Эксперт порекомендовал полноценно питаться, употреблять кисломолочные продукты и заниматься физической активностью.