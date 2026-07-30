Пашинян ответил Лукашенко о нужности Армении миру

Пашинян заявил Лукашенко, что Армения нужна Китаю, США, Ирану и ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на вопрос президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, кому нужна Армения. Об этом сообщает News.am.

«Сейчас мы показываем, кому нужна Армения. Уважаемый президент Белоруссии искал, искал и не находил ответа на этот вопрос. Сейчас мы даем ответ на этот вопрос: Армения нужна Китаю, США, ЕС, Ирану. И все эти партнеры нужны Армении», — заявил Пашинян.

В 2025 году Национальное собрание (парламент) Армении приняло проект закона «О начале процесса членства Республики Армения в Европейском союзе», подразумевающий официальное провозглашение проевропейского внешнеполитического курса. Глава армянского МИД Арарат Мирзоян в октябре 2025 года заявил, что Ереван может подать заявку на вступление в объединение в 2026 году.

Пашинян также озвучил условие проведения референдума о выборе между ЕАЭС и ЕС. Он сообщил, что референдум пройдет при условии подачи заявки Еревана в Евросоюз.