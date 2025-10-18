Бывший СССР
Названы сроки подачи Арменией заявки на членство в ЕС

Глава МИД Мирзоян: Армения может подать заявку на членство в ЕС через месяц
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Армения может подать заявку на членство в Европейском союзе (ЕС) уже «через месяц». Об этом заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян в интервью немецкому изданию Deutsche Welle (DW; признана в России СМИ-иноагентом).

«Когда мы подадим заявку, сказать точно не могу. Может быть, в следующем месяце, а, может быть, в следующем году», — рассказал он.

Сроки подачи заявки, по словам главы МИД Армении, зависят от различных факторов, но армянские власти стремятся углубить взаимодействие с Евросоюзом. Уже сейчас Ереван и Брюссель работают над несколькими новыми документами и уже завершили подготовку новой программы партнерства, которую, как ожидается, могут подписать до конца года.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что Евросоюз может не принять страну в сообщество. При этом для Еревана приоритетом все равно остается соответствие стандартам ЕС.

