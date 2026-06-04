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08:02, 4 июня 2026МирЭксклюзив

МИД России ответил на вопрос о готовности помочь Кубе в случае вторжения США

Захарова: Россия подтверждает свою солидарность с Кубой на фоне угроз США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетПМЭФ

Фото: Sven Creutzmann / Mambo Photography / Getty Images

Россия выражает солидарность с Кубой на фоне практически ежедневных угроз США в адрес республики. Об этом в интервью корреспонденту «Ленты.ру» заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Судя по заявлениям американских официальных лиц, не исключается вариант вооруженной интервенции на Остров свободы (...). Россия подтверждает свою непоколебимую солидарность с правительством и народом Кубы. Будем и дальше укреплять связывающие нас тесные узы дружбы, оказывать политико-дипломатическую поддержку и посильную материальную помощь этой братской стране», — указала она.

При этом дипломат обратила внимание, что российско-кубинское сотрудничество не направлено против третьих стран и четко ориентировано на интересы развития двух государств, в том числе обеспечения их безопасности.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что Куба представляет опасность для США. По его словам, чтобы Гавана не была опасна для США, ей нужны реформы, однако действующее руководство острова «не может этого сделать».

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