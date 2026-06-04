Боец ВС РФ Сява рассказал, что с учений в Крыму в 2022 году его отправили в бой под Херсон

Заключивший контракт незадолго до начала специальной военной операции (СВО) бывший российский срочник с позывным Сява рассказал, что в самом начале боевых действий его вместе с подразделением отправили в бой под Херсон. О первых днях СВО и боях в этом районе Сява рассказал газете «Красная звезда».

Военнослужащий вспомнил, что в момент начала СВО находился на учениях в Крыму. «Мы, конечно, первоначально не знали, что нас ждет впереди. В тот момент находились на учении в Крыму, и тут приходит приказ: экипироваться, вооружиться и выдвигаться в направлении Херсона», — вспомнил он.

Сява рассказал, что сначала он оказался близ Херсонского аэродрома, позже вместе с сослуживцами разместился «по оврагам и посадкам». По его воспоминаниям, большого количества беспилотников у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тот момент еще не было, однако даже те немногие, что у них имелись, применялись противником эффективно — ВСУ использовали их для разведки и обнаружения российских позиций, после чего обстреливали их из всего имевшегося вооружения.

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