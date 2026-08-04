Европу уличили в разрушительной разобщенности из-за кризиса в Сеуте

AP: Европа демонстрирует разрушительную разобщенность из-за миграционного кризиса в Сеуте

Европа в условиях миграционного кризиса в испанской Сеуте продемонстрировала свою разрушительную разобщенность. Об этом заявила главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону и Ближнему Востоку французской финансовой группы Natixis Алисия Гарсия-Эрреро, передает Associated Press (AP).

По словам эксперта, независимо от результатов заседания глав МВД Европейского союза (ЕС) для обсуждения ситуации в испанской Сеуте, которое состоится 4 августа, Европа уже показала свою разобщенность, пагубную в условиях внешних политических и экономических угроз.

«Европа вновь продемонстрировала слабость. Огромную слабость», — добавила Гарсия-Эрреро.

30 июля десятки тысяч мигрантов совершили массовый прорыв испанской границы в автономном городе Сеута. Тысячи выходцев из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу, обогнули береговые заграждения вплавь и вышли на пляжи города.