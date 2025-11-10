Экс-вагнеровцы ополчились на бойца ЧВК с позывным Берсерк из-за книги о Бахмуте

Прошедший «бахмутскую мясорубку» вагнеровец с позывным Берсерк написал книгу о штурме города — «Бахмут как есть. Рассказ зека-штурмовика ЧВК "Вагнер"». После начала продажи мемуаров на маркетплейсах их прочитали бывшие сослуживцы и обвинили Берсерка во лжи, нарушении кодекса частной военной компании (ЧВК) и попытке приписать себе чужую славу. Ополчившиеся на автора ветераны «Вагнера» записали множество видеообращений и пригрозили штурмовику кувалдой.

Кто такой Берсерк

Автор книги «Бахмут как есть» — блогер под псевдонимом Пересидок, воевавший в рядах ЧВК «Вагнер» в 2023 году. Он неоднократно рассказывал, что в компанию попал из колонии строгого режима, где на момент вербовки провел более 10 лет. Статью, по которой отбывал наказание, Пересидок не называл.

Фото: ТАСС

Блогер сообщал, что является мастером спорта международного класса, был членом сборной России, завоевал множество международных наград, среди которых золото чемпионатов Европы и мира.

После вербовки и интенсивного обучения в полевом лагере ЧВК Пересидок попал под Бахмут, где, как следует из книги, был сначала рядовым штурмовиком, а затем командиром штурмовой группы. Во время одного из боев Пересидок получил ранение, последствия которого он демонстрировал подписчикам канала, затем уехал в госпиталь, а вернулся уже после завершения основных боев за город.

Сейчас Берсерк дает интервью, ведет блог, в котором публикует отрывки из книги и призывы покупать ее бумажную или электронную версии, выкладывает видео из зоны боевых действий, часть из которых является контентом других авторов, а также публикует рекламу (в том числе онлайн-казино) и просит у подписчиков донаты. Реклама Telegram-канала и книги Пересидка встречалась у крупнейших российских военблогеров и известных военных корреспондентов.

Что написал Берсерк о штурме Бахмута

В книге бывший заключенный рассказал, как в его колонию дважды приезжали представители ЧВК, причем оба раза — основатели компании. В первый раз зеков вербовал сам основатель «Вагнера» Евгений Пригожин, а во второй — командир Дмитрий Уткин, известный по позывным Девятый и Вагнер. Идти с Пригожиным Пересидок не захотел, так как заподозрил, что им пытаются манипулировать, и лишь после попадания в штрафной изолятор он решился отправиться на спецоперацию.

Мои психологическое и физическое состояние были такими, что я хотел, чтобы это все поскорее закончилось. Причем неважно как. Именно там, сидя в штрафном изоляторе, я понял, что сил мотать свой срок у меня больше нет, и принял решение поехать на СВО с ЧВК «Вагнер» Пересидок отрывок из книги «Бахмут как есть»

Описанные в книге бои часто напоминают сцены из остросюжетных боевиков: в ней российские и украинские военные стреляют вслепую, «по-сомалийски», выживают после нескольких попаданий из танка, заряжают по два магазина автомата одновременно, многократно отбрасывают гранаты с выдернутой чекой и спасаются от взрывов снарядов благодаря тонким стенкам холодильника.

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

По воспоминаниям Берсерка, во время одного из штурмов ему показалось, что исход всего сражения зависит от его действий. «Половина города была уже под нами. (...) Казалось, что именно тут решается судьба города, и если мы возьмем этот дом, то и сам город падет под нашим натиском», — писал он в книге.

Как отреагировали на книгу Берсерка ветераны ЧВК

Описание Пересидком боев, а также собственной роли в бахмутской операции вызвали недовольство других вагнеровцев. Ознакомившись с книгой, бывшие бойцы ЧВК попытались поговорить с ее автором.

Так, ветеран «Вагнера» с позывным Гета заявил Пересидку, что описанные им сцены боев неправдоподобны, и ситуаций, подобных перебрасыванию гранат с выдернутой чекой, быть не может. Также он и его товарищи узнали, что в боях за Бахмут не участвовали бойцы с позывным Берсерк.

Ветераны компании заявили, что настоящий позывной Пересидка — Битый, а используя в книге имя Берсерка, автор пытается «хайпануть» на имени легендарного спецназовца с аналогичным позывным, также воевавшего в ЧВК. Позже они раскрыли настоящее имя блогера и статью, по которой тот отбывал срок.

Фото: ТАСС

Комментарии Пересидка, в которых он, как сочли вагнеровцы, принижал роль других бойцов в штурме города, нарушая кодекс компании, также разозлили ветеранов, некоторые из них записали видео с угрозами. Работавший в ЧВК с 2016 года боец с позывным Бенз, имеющий титул «мамонта», призвал автора книги опомниться, встретиться с сослуживцами, извиниться и получить причитающееся наказание, чтобы снова считаться человеком.

Ты, *** ***, позволяешь так себя вести, **? Ты кто такой вообще, **? ** *****? Тебя найти и растоптать, как клопа ** **, день нужен, **! День! Один всего день! (...) Подумай над этой ситуацией. (...) Одумайся, ** Бенз ветеран ЧВК

Бывший вагнеровец с позывным Мажнун пригрозил Пересидку расправой: «До тебя дойдет рано или поздно "кувалда", не забывай об этом. Ты забыл правила конторы или что?»

В ответ на раскрытие персональных данных Пересидок пообещал расквитаться с бывшими сослуживцами по закону и заявил, что из-за травли пострадали его мать и жена — первой стало плохо, ее госпитализировали, а у второй случился выкидыш.

Предложений о встрече Пересидок не принял.