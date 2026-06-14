В Германии назвали утопией переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

BZ: В Германии назвали утопией переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз (ЕС) являются нереалистичным обещанием, которое невозможно исполнить. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

«Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС не являются ни мирным планом, ни стратегией безопасности, ни реалистичной перспективой присоединения», — отмечается в материале.

Как отмечает издание, если на встрече в Люксембурге в понедельник, 15 июня, будет принято конкретное решение, Евросоюз постарается представить его как собственное дипломатическое достижение.

«Но самым опасным результатом этой недели было бы, если бы Европа поверила в собственную инсценировку», — говорится в статье.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь пообещала предоставить Киеву девять миллиардов евро до конца июня. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции в Брюсселе. Фон дер Ляйен также анонсировала скорое начало переговорного процесса о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Речь шла о процессе, который начнется в ближайшие дни.