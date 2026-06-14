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02:02, 14 июня 2026Мир

В МИД пообещали ответить на посягательства Польши на дипнедвижимость

Климов: Россия ответит болезненно, если Польша посягнет на ее дипнедвижимость
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в беседе с РИА Новости заявил, что Россия готова принять жесткие и чувствительные меры в ответ на любые действия в отношении ее дипломатической недвижимости в Польше, в том числе здания закрытого генконсульства в Гданьске.

Климов отметил, что польская риторика в отношении российской дипломатической недвижимости носит устойчивый характер. Он подчеркнул, что в случае любых действий против российских объектов в Польше, включая здание генерального консульства РФ в Гданьске, российская сторона будет вынуждена принять ответные меры.

«Российская сторона будет вынуждена реализовать довольно болезненные ответные меры», — заключил он.

Ранее стало известно, что Польша и Великобритания считают Россию самой серьезной угрозой. Сообщается, что Лондон и Варшава намерены укрепить свои связи на базе НАТО и подтверждают свою приверженность альянсу как основе своей безопасности и фундаменту коллективной обороны региона.

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