В МИД пообещали ответить на посягательства Польши на дипнедвижимость

Климов: Россия ответит болезненно, если Польша посягнет на ее дипнедвижимость

Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в беседе с РИА Новости заявил, что Россия готова принять жесткие и чувствительные меры в ответ на любые действия в отношении ее дипломатической недвижимости в Польше, в том числе здания закрытого генконсульства в Гданьске.

Климов отметил, что польская риторика в отношении российской дипломатической недвижимости носит устойчивый характер. Он подчеркнул, что в случае любых действий против российских объектов в Польше, включая здание генерального консульства РФ в Гданьске, российская сторона будет вынуждена принять ответные меры.

«Российская сторона будет вынуждена реализовать довольно болезненные ответные меры», — заключил он.

Ранее стало известно, что Польша и Великобритания считают Россию самой серьезной угрозой. Сообщается, что Лондон и Варшава намерены укрепить свои связи на базе НАТО и подтверждают свою приверженность альянсу как основе своей безопасности и фундаменту коллективной обороны региона.