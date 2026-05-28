Две европейские страны назвали Россию главной угрозой

Стармер: Польша и Британия считают Россию самой серьезной угрозой

Польша и Великобритания считают Россию самой серьезной угрозой. Об этом говорится в документе соглашения по безопасности, которое Лондон и Варшава подписали накануне.

«Было дано определение Российской Федерации, как наиболее значительной долгосрочной угрозы безопасности двух стран», — сказано в публикации.

Сообщается, что Лондон и Варшава намерены укрепить свои связи на базе НАТО и подтверждают свою приверженность альянсу как основе своей безопасности и фундаменту коллективной обороны региона.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что новое польско-британское соглашение об усилении двухстороннего военного сотрудничества должно быть направлено на защиту от России.