01:27, 28 мая 2026Мир

Две европейские страны назвали Россию главной угрозой

Стармер: Польша и Британия считают Россию самой серьезной угрозой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Globallookpress.com

Польша и Великобритания считают Россию самой серьезной угрозой. Об этом говорится в документе соглашения по безопасности, которое Лондон и Варшава подписали накануне.

«Было дано определение Российской Федерации, как наиболее значительной долгосрочной угрозы безопасности двух стран», — сказано в публикации.

Сообщается, что Лондон и Варшава намерены укрепить свои связи на базе НАТО и подтверждают свою приверженность альянсу как основе своей безопасности и фундаменту коллективной обороны региона.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что новое польско-британское соглашение об усилении двухстороннего военного сотрудничества должно быть направлено на защиту от России.

