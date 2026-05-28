В Германии сделали мрачный вывод после удара России по Украине

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

У Украины недостаточно ресурсов для противодействия российским ударам. К такому выводу пришел корреспондент немецкого телеканала Welt Ибрагим Набар, находящийся в Киеве.

Он отметил, что Украина испытывает нехватку ракет, особенно для систем противовоздушной обороны Patriot, признав, что военные возможности украинской и российской стороны несопоставимы.

«У Украины с этими запасами ракет практически нет шансов», — считает журналист.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо главе США Дональду Трампу, в котором пожаловался на критическую нехватку средств для систем ПВО.

24 мая российские военные нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за Старобельск. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники. Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко заявил, что она стала рекордной для Киева за все время боевых действий.

