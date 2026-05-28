02:43, 28 мая 2026Мир

В Польше возмутились поступком чиновницы-украинки

Марина Совина

Фото: Toya Sarno Jordan / Reuters

Чиновница из польского города Люблин Виктория Херун, имеющая украинские корни, призналась в организации схемы привлечения нелегальных мигрантов в Польшу. Этим поступком возмутилась депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник на своей странице в социальной сети X.

«Ущипните меня, я, должно быть, сплю! Польша, 2026 год — заместитель директора Люблинской мэрии украинского происхождения хвастается тем, что использует университет для привлечения в город мигрантов из Африки и Ближнего Востока вместе со всеми их семьями», — сообщила она.

Негодование польского депутата также вызвало то, что чиновница «гордится» помощью мигрантам в поиске мест в общежитии и аренде жилья

Ранее экс-премьер Польши Лешек Миллер обвинил президента Украины Владимира Зеленского в сознательном оскорблении Варшавы. Причиной стало присвоение элитному подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) почетного наименования «имени героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

