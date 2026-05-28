Российский космонавт выполнил просьбу матери перед выходом в открытый космос

Кудь-Сверчков вышел в открытый космос с запиской Мама, я надел шапку

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков вышел в открытый космос с шутливой табличкой. Трансляция велась на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Камера запечатлела небольшой баннер с надписью «Мама, я надел шапку». Для Кудь-Сверчкова это был второй в карьере выход в безвоздушное пространство.

Открытие выходного люка Международной космической станции (МКС) состоялось в среду, 27 мая, в 17:15 по московскому времени. Космонавты провели в открытом космосе 6 часов 6 минут, за это время они установили научную аппаратуру эксперимента «Солнце – Терагерц» на модуле «Звезда» российского сегмента МКС, выполнили демонтаж кассеты космического эксперимента «Экран-М», сняли и забрали на станцию контейнер с образцами микроорганизмов, находившихся долгое время в космосе.

