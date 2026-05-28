03:31, 28 мая 2026

Россиянка описала женщин в Швеции словами «сами приглашают мужчин на кофе»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Michel Setboun / Getty Images

Российская тревел-блогерша описала отношения в Швеции фразой «здесь женщины — охотницы». Об этом она написала в личном блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

«Они выбирают, они делают первый шаг, они приглашают на кофе. И это не считается чем-то дерзким или неприличным. Это просто норма», — пишет автор блога. Она рассказала, что смена гендерных ролей в стране началась с идеи о равноправии, которая транслировалась властями с середины XX века. Так, Швеция — одна из первых стран, где женщины стали работать наравне с мужчинами.

«Ваши женщины самые красивые на планете». Почему иностранные туристы так любят Россию и какие русские традиции их шокируют?
4 мая 2026
4 мая 2026
Китайцы начали скупать элитное жилье под Москвой. Правда ли, что при выборе дома они ищут защиту у черной черепахи?
14 мая 2026
14 мая 2026

«И когда в обществе укореняется мысль, что женщина ничем не уступает мужчине в профессиональной сфере, эта логика естественным образом переносится и на личную жизнь», — объясняет соотечественница. По словам тревел-блогерши, шведки спокойно могут проявить инициативу и завязать беседу с незнакомцем в общественном месте. Мужчины же рады, что им не приходится разыгрывать роль завоевателя, заключила россиянка.

Ранее россиянки назвали Турцию и Италию странами с самыми красивыми мужчинами. Так 71 процент участниц опроса проголосовал за Италию, а 69 процентов — за Турцию.

