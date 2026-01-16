Россиянки назвали страны с самыми красивыми мужчинами

Россиянки назвали Турцию и Италию странами с самыми красивыми мужчинами

Россиянки назвали Турцию и Италию странами с самыми красивыми мужчинами. Об этом говорится в совместном исследовании сервисов Onlinetours и Twinby, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так 71 процент участниц опроса проголосовали за Италию, а 69 процентов — за Турцию. В пятерку лидеров также вошли испанцы (62 процента), французы (60 процентов) и жители ОАЭ (58 процентов). А мужчины из России посчитали самыми привлекательными своих соотечественниц (89 процентов). Далее в списке идут жительницы Латинской Америки (77 процентов), Франции (72 процента), Турции (59 процентов), Испании (57 процентов) и Южной Кореи (53 процента).

К самым романтичным странам опрошенные отнесли Италию (79 процентов), Францию (77 процентов), Турцию (71 процент). Кроме того, в ходе исследования удалось выяснить, что 27 процентов россиян уже заводили курортные романы в отпуске, а еще 32 процента были близки к этому, но не решились.

Ранее сообщалось, что российские путешественники начали все чаще заводить курортные романы, в том числе в попытке убежать от одиночества, — такую причину назвали 24 процента опрошенных мужчин. По данным аналитиков, каждый десятый курортный роман россиян заканчивается серьезными отношениями.