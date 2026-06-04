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Из жизни
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00:30, 4 июня 2026Из жизни

Взрослая женщина больше года выдавала себя за 12-летнюю девочку и жила в чужой семье

В Бразилии взрослая женщина больше года жила в чужой семье под видом 12-летней девочки
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Victoria 1 / Shutterstock / Fotodom

В городе Жоинвили, Бразилия, арестовали 37-летнюю женщину, которая больше года выдавала себя за маленькую девочку. Об этом сообщает G1.

Мошенница называла себя Габриэле. Сначала она пришла в местную церковь и заявила, что якобы сбежала из другого штата от жестоких родителей. Прихожане прониклись историей «девочки», а одна семья приютила ее и стала относиться как к родной дочери.

Объясняя взрослую внешность, Габриэле ложно утверждала, что страдает аутизмом и другими заболеваниями, а также говорила, что в детстве ее заставляли принимать гормоны. Женщина жила в чужой семье 14 месяцев и имитировала детское поведение. Для сна она всегда просила бутылочку и любимое одеяльце. По ночам она разыгрывала панические атаки, меняя свой голос на более высокий.

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Женщина не ходила в школу. Она убедила приемную семью, что там ее легко найдет отец-насильник. Габриэле так любили, что устроили праздник в честь ее «двенадцатилетия», оплачивали ей лекарства от ожирения и хотели официально удочерить ее.

Обман раскрылся благодаря одному из родственников семьи. Он заподозрил неладное и обратился в полицию. Так и выяснилось, что Габриэле — опытная мошенница. Жертвами ее мошеннической схемы стало множество семей по всей стране. Теперь она ожидает суда.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре 25-летнего студента, который притворился женщиной, приговорили к двум годам тюрьмы и телесному наказанию. От женского имени он флиртовал с мужчинами, обменивался откровенными фотографиями и вымогал у них деньги.

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