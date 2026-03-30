21:04, 30 марта 2026

Студент притворился несовершеннолетней девушкой и вымогал деньги у мужчин

Олег Парамонов
Фото: iWissawa / Shutterstock / Fotodom

В Сингапуре 25-летнего студента, который притворился женщиной и вымогал деньги у мужчин, приговорили к двум годам тюрьмы и телесному наказанию. Об этом сообщает издание Mothership.

В ноябре 2024 года Николас Тан Чжи Хао создал в мессенджере аккаунт, якобы принадлежавший девушке по имени Сидни Тан. От ее имени он флиртовал с мужчинами, обменивался откровенными фотографиями и наконец приглашал их к себе домой.

Когда жертвы приходили в квартиру, Тан представлялся братом девушки и объявлял, что его вымышленная сестра — несовершеннолетняя. Он угрожал, что обратится в полицию и пожалуется на домогательства к ребенку. Чтобы избежать этого, мужчины соглашались ему заплатить.

Первые два пострадавших перевели ему около трех тысяч сингапурских долларов (более 150 тысяч рублей). У третьего не оказалось нужной суммы, поэтому он заплатил только 500 сингапурских долларов (30 тысяч рублей), после чего обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что житель Индонезии на 12-й день после свадьбы обнаружил, что его супруга — мошенник, притворившийся женщиной ради денег. Все это время он скрывал лицо под никабом.

