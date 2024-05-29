Мужчина притворился женщиной в никабе и вышел замуж за мусульманина

Житель Индонезии сыграл свадьбу и обнаружил, что невеста была мужчиной в никабе

Житель Индонезии на 12-й день после свадьбы обнаружил, что его супруга — мошенник, притворившийся женщиной ради денег. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

26-летний мужчина с инициалами А.К. познакомился со своей ровесницей Адиндой Канза в соцсети. Вскоре они договорились о встрече. На первое свидание Канза пришла в никабе — женском головном уборе, полностью скрывающем лицо. Поскольку А.К. — мусульманин, это его не смутило. Он решил, что никаб подтверждает религиозность девушки.

Спустя год Канза согласилась выйти за него замуж. Поскольку она оказалась круглой сиротой, скромную свадьбу сыграли в доме А.К. По традиции, невеста приготовила приданое — пять граммов золота. Оформлять официальный брачный сертификат не стали.

На 12-й день брака А.К. начал подозревать, что Канза что-то скрывает. Девушка продолжала носить никаб даже дома, избегала его родственников и под разными предлогами отказывалась от близости. В конце концов он решил узнать, кем она была до свадьбы.

А.К. выяснил ее бывший адрес, отправился туда и обнаружил, что родители его супруги живы. Известие о том, что она вышла замуж, стало для них сюрпризом, поскольку, по их словам, Канза была мужчиной. Как выяснилось, она обманывала А.К., чтобы завладеть имуществом его семьи.

Мошеннику грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина долго пыталась забеременеть, но безрезультатно. Медики провели кариотипирование, на котором у индианки выявили мужские половые хромосомы XY.

