Женщина не могла забеременеть и оказалась мужчиной

В Индии женщина долго пыталась забеременеть, но безрезультатно. Из-за начавшихся болей в животе ей пришлось обратиться к врачам. Медики выяснили, что всю свою жизнь индианка была мужчиной и даже не подозревала об этом, сообщает издание PTI.

Отмечается, что жительница Калькутты имела все биологические признаки женщины. «Ее голос, развитая грудь, наружные половые органы — всё это указывает на то, что она женщина», — рассказал онколог Анупам Дутта. По его словам, у пациентки отсутствуют яичники и никогда не было менструации.

При этом она была замужем девять лет и долго пыталась забеременеть. Проведя множество анализов, врачи подтвердили, что ее истинный пол — мужской. Медики также провели кариотипирование, на котором у индианки выявили мужские половые хромосомы XY.

Боли в животе, с которыми она пришла к врачам, оказались раком яичка. Как пишет издание, это стало очередным потрясением для супругов. В настоящее время женщина проходит курс химиотерапии, а врачи убеждают пару жить как прежде.

В медицине подобное явление называется синдромом нечувствительности к андрогенам или синдромом Морриса. Люди с таким нарушением рождаются мужчинами с женскими биологическими признаками. Синдром очень редкий и встречается в одном из 22 тысяч случаев. Обследовав семью пациентки, врачи выявили синдром Морриса у ее 28-летней сестры и двух теть. Медики заключили, что эта проблема передается по наследству и, скорее всего, проявится и в будущих поколениях.

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