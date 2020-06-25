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Жертва аборта выжила и нашла свою мать

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Фото: Missy Ohden

Жительница американского города Канзас-Сити, штат Миссури, узнала, что является выжившей жертвой аборта и нашла свою биологическую мать спустя 30 лет после рождения. Об этом сообщает сайт The Sun.

В 1970-х годах 19-летняя Рут (Ruth) была на седьмом месяце беременности, и ее мать вынудила ее сделать аборт при помощи солевого раствора. Операция прошла неудачно, и плод выжил. Мать Рут настояла на том, чтобы врачи не сообщали об этом ее дочери и выбросили ребенка как медицинские отходы.

Медсестра пожалела новорожденного ребенка и поместила его в отделение интенсивной терапии для новорожденных. Девочка выжила, и спустя два месяца ее удочерила семейная пара — Рон (Ron) и Линда (Linda). К этому моменту у них уже была четырехлетняя родная дочь Тэмми (Tammy). Удочеренную девочку назвали Мелисса (Melissa), или сокращенно Мисси.

Приемные родители обеспечили Мисси счастливое детство. Они никогда не скрывали, что она не их родной ребенок, но девочка не переживала по этому поводу. Она думала, что ее биологическая мать забеременела слишком рано и была слишком молода, чтобы ухаживать за ней. Когда Мисси было 14 лет, она поссорилась с сестрой, и Тэмми сгоряча сказала ей: «По крайней мере, мои родители хотели меня». В результате приемная мать усадила Мисси и объяснила ей, что она была жертвой неудачного аборта.

Девушка попыталась скрыть от окружающих свою боль от этой новости, но не могла контролировать свои эмоции и начала пить. Через некоторое время ей удалось преодолеть шок, и в возрасте 19 лет она решила найти своих биологических родителей.
Мисси узнала их имена и в 2007 году попыталась связаться с отцом. Оказалось, что мужчина скончался, но ей удалось подружиться с дедушкой по отцовской линии.

Американка узнала и имена родителей своей биологической матери, но позже обнаружила, что дочь не общается с ними. Она решила, что больше ничего нельзя сделать, но в 2013 году с ней связалась двоюродная сестра ее матери. Она решила помочь им встретиться и рассказала Рут, которой сейчас 62 года, о том, что ее дочь выжила после аборта.

Три года мать и дочь обменивались письмами и открытками, но Рут не чувствовала в себе достаточных моральных сил для встречи. В 2016 году Мисси предложила встретиться, и ее мать согласилась. Они вместе пошли в зоопарк. «Как только мы увиделись, мы обнимались и обнимались. Теперь мы все время видимся. Мы обе живем в Канзас-Сити, и мои дети зовут ее бабушкой», — рассказала Мисси.

«За последние пару лет мы обнаружили, что у нас гораздо больше общего, чем только физические характеристики. Мы обе страстные и увлеченные и полностью отдаемся любому проекту, над которым работаем. Мы эмпатичны и проводим много времени, беспокоясь о других», — отметила она.

Ранее сообщалось, что брат и сестра из Ирландии встретились впервые более чем через 50 лет после того, как их в младенческом возрасте бросила мать. Обоих нашли в красных клетчатых сумках в разных местах с разницей в шесть лет.

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