Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:15, 27 июля 2026 (обновлено: 14:19, 27 июля 2026)Экономика

Москву предупредили о погодной опасности

Гидрометцентр: В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
Александра Качан (Редактор)

Фото: Арина Антонова / РИА Новости

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности в связи с мощным дождем и усилением ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение продлится до 21:00 понедельника, 27 июля, а затем возобновится с 9:00 до 21:00 вторника, 28 июля. В течение понедельника ожидается дождь, местами интенсивный, а во вторник — местами ливень, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду.

Ранее стало известно, что в конце текущей недели в Москву вернется 30-градусная жара. Температура воздуха в столице вырастет в грядущие выходные, 1 и 2 августа. Ожидается сухая и солнечная погода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин высказался о прошедших пяти годах
    Спор между Сырским и Федоровым парализовал украинскую армию
    Украине назвали возможный ответ Ирана за атаку в Каспийском море
    Москву предупредили о погодной опасности
    На Кавказе высказались о кончине альпинистов на Эльбрусе
    Путин назвал уровень поддержки участников СВО среди россиян
    Путин дал оценку депутатам Госдумы уходящего созыва
    Число заказов иностранной электроники в России взлетело
    В России вырос средний размер одного вида кредитов
    Раскрыта судьба одного из фигурантов дела экс-замминистра обороны Иванова
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok