Москву предупредили о погодной опасности

Гидрометцентр: В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности в связи с мощным дождем и усилением ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение продлится до 21:00 понедельника, 27 июля, а затем возобновится с 9:00 до 21:00 вторника, 28 июля. В течение понедельника ожидается дождь, местами интенсивный, а во вторник — местами ливень, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду.

Ранее стало известно, что в конце текущей недели в Москву вернется 30-градусная жара. Температура воздуха в столице вырастет в грядущие выходные, 1 и 2 августа. Ожидается сухая и солнечная погода.