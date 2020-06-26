Женщина разбогатела и несколько дней не знала об этом

Жительница Новой Зеландии несколько дней не знала о том, что купленный ею лотерейный билет принес ей огромный выигрыш. Об этом сообщает портал News Hub.

Победительница, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что играет в лотерею, когда чувствует себя счастливой. 17 июня она купила очередной лотерейный билет и забыла об этом.

Во время прогулки в воскресенье, 21 июня, она вспомнила о лотерее и решила проверить результат розыгрыша. Женщина зашла в магазин, дважды просканировала билет и сначала не поняла, что происходит. «Появились слова: "Поздравляем, обладатель первого приза". Я была очень удивлена и не понимала, что это значит», — сказала она.

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Новозеландка попросила продавщицу проверить билет. «Она посмотрела и сказала: "Вы выиграли 10,3 миллиона новозеландских долларов (458 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»). Мы уставились друг на друга, не зная, что делать", — рассказала победительница.

«Я была так шокирована, что мне нужно было присесть. Женщина и ее коллега принесли мне стул. Неожиданно я почувствовала жар и начала снимать с себя слои одежды, в которую я была одета для прогулки», — рассказала участница лотереи. После этого она отправилась в магазин и накупила продуктов на неделю. Выбирая покупки, она думала о том, как сообщить новость о выигрыше семье.

Когда женщина рассказала новость родным, они не могли поверить в это. «Было удивительно видеть, как осветились их лица, когда они поняли, что это правда. Все были очень счастливы. Мы много обнимались и целовались», — рассказала она.

По ее словам, одно из первых желаний, которые она хотела бы осуществить на призовые деньги — это покупка дома. «Мне всегда казалось, что это недостижимая цель, но этот выигрыш сделал все возможным», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что жительница ирландского графства Керри на неделю забыла в кошельке лотерейный билет, который оказался выигрышным. Ее семья слышала, что в результате розыгрыша 18 апреля кто-то сорвал крупный куш, но не думала, что их билет станет выигрышным.

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