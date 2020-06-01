Забывчивость едва не лишила мужчину богатства в сотни тысяч долларов

Житель американского штата Северная Каролина едва не лишился богатства в сотни тысяч долларов из-за своей забывчивости. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Альберт Белк (Albert Belk) купил лотерейный билет Cash 5 и положил его на сиденье своего грузовика. Поскольку мужчина находился в самоизоляции из-за пандемии COVID-19, он перестал пользоваться машиной и совсем забыл про розыгрыш, состоявшийся 30 апреля.

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Спустя две недели Белк решил доехать до магазина и приобрести лотерейный билет Mega Millions. Тогда он заметил внутри салона непроверенный билет Cash 5. Американец просканировал билет в автомате и обнаружил, что сорвал джекпот в 468 тысяч долларов (32,8 миллиона рублей).

Победитель забрал свой выигрыш 26 мая. На призовые деньги Белк планирует купить жене люксовый автомобиль Cadillac CT6 2018 года и сделать ремонт дома. Оставшуюся сумму удачливый американец прибережет на будущее.

В марте прошлого года сообщалось, что житель США Майк Вейрски (Mike Weirsky) едва не лишился выигрыша в лотерею после того, как забыл счастливый билет на кассе. Сумма приза составила 273 миллиона долларов (около 19 миллиардов рублей по текущему курсу).

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