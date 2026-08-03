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12:18, 3 августа 2026 (обновлено: 12:23, 3 августа 2026)Россия

ВСУ выпустили в сторону России управляемые авиабомбы, американские снаряды и сотни БПЛА

Минобороны: Системы ПВО сбили 651 БПЛА, семь авиабомб и пять снарядов HIMARS
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России авиабомбы, американские снаряды и сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенной в США, семь управляемых авиабомб, а также 651 беспилотник самолетного типа.

Каких-либо других подробностей об отражении ударов в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что в ночь на понедельник, 3 августа, системы ПВО сбили над регионами России 131 беспилотник ВСУ. Под удары попали территории 11 российских регионов — Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, а также Тульской областей, Краснодарского края и Республики Крым.

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