ВСУ выпустили в сторону России управляемые авиабомбы, американские снаряды и сотни БПЛА

Минобороны: Системы ПВО сбили 651 БПЛА, семь авиабомб и пять снарядов HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России авиабомбы, американские снаряды и сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенной в США, семь управляемых авиабомб, а также 651 беспилотник самолетного типа.

Каких-либо других подробностей об отражении ударов в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что в ночь на понедельник, 3 августа, системы ПВО сбили над регионами России 131 беспилотник ВСУ. Под удары попали территории 11 российских регионов — Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, а также Тульской областей, Краснодарского края и Республики Крым.