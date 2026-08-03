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12:20, 3 августа 2026 (обновлено: 12:26, 3 августа 2026)Россия

Минобороны сообщило о боестолкновении с ВСУ в Черном море

Российские военные уничтожили бехэкипажный катер ВСУ в Черном море
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. О боестолкновении журналистам сообщило Минобороны.

По информации оборонного ведомства, судно было уничтожено силами морской авиации Черноморского флота.

Катер Вооруженных сил Украины относился к безэкипажному типу, добавили в Минобороны.

В воскресенье, 2 августа, российские войска нанесли удары по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Так, атаке подверглось судно в акватории Черного моря — оно перевозило военное имущество. Кроме того, в порту «Николаев» российские военные поразили буксир, переоборудованный для использования безэкипажных катеров.

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