Российские военные уничтожили бехэкипажный катер ВСУ в Черном море

Российские военнослужащие уничтожили катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. О боестолкновении журналистам сообщило Минобороны.

По информации оборонного ведомства, судно было уничтожено силами морской авиации Черноморского флота.

Катер Вооруженных сил Украины относился к безэкипажному типу, добавили в Минобороны.

В воскресенье, 2 августа, российские войска нанесли удары по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Так, атаке подверглось судно в акватории Черного моря — оно перевозило военное имущество. Кроме того, в порту «Николаев» российские военные поразили буксир, переоборудованный для использования безэкипажных катеров.