Женщина неделю носила в кошельке богатство и не знала об этом

Жительница ирландского графства Керри на неделю забыла в кошельке лотерейный билет, который оказался выигрышным. Об этом сообщает сайт UPI.

Ирландка рассказала, что ее семья часто вскладчину покупает лотерейные билеты. Они слышали, что в результате розыгрыша 18 апреля кто-то сорвал крупный куш, но не думали, что их билет станет выигрышным.

«Через несколько дней я проверяла свой билет для следующего выигрыша и заметила в сумке еще один забытый лотерейный билет. Тогда я вспомнила, что забыла проверить его», — сказала женщина.

Она была поражена, когда обнаружила, что стала обладателем почти 9,8 миллиона евро (763,7 миллиона рублей). Это крупнейший выигрыш, когда-либо полученный в графстве. Победительница рассказала, что начала прыгать по всей комнате от восторга. «Весело думать, что я почти неделю ходила с выигрышным билетом в сумке», — отметила она.

Из-за пандемии коронавируса семье пришлось ждать два месяца, чтобы получить выигрыш. На этой неделе они, наконец, посетили штаб-квартиру лотереи. Победители еще не решили, как потратят деньги.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Северная Каролина едва не лишился богатства в сотни тысяч долларов из-за своей забывчивости. Он забыл выигрышный лотерейный билет в кабине своего грузовика, так как не пользовался им из-за пандемии коронавируса.

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