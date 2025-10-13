Россияне начали заводить курортные романы в попытке убежать от одиночества

Каждый десятый курортный роман россиян заканчивается серьезными отношениями

Российские путешественники начали все чаще заводить курортные романы, в том числе в попытке убежать от одиночества, — такую причину назвали 24 процента опрошенных мужчин. Результаты исследования сервиса «Островок» и психологической платформы Alter оказались в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, каждый десятый курортный роман россиян заканчивается серьезными отношениями. А почти у каждого второго когда-нибудь случалась короткая связь в отпуске. Каждому пятому было трудно пережить расставание, однако более трети туристов отметили, что романтическая история на отдыхе помогла им поверить в свою привлекательность и вернула вкус отношениям.

В числе основных причин популярности курортных романов — желание сделать поездку особенной и отвлечься от рутины. Мужчины также отмечают, что ими движет жажда приключений (41 процент) или стремление убежать от одиночества (24 процента).

54 процента респондентов признались, что встретили в отпуске человека, который им понравился, 45 процентов — вступили в отношения спонтанно, 33 процента — намеренно искали новые впечатления, 17 процентов — ощущали одиночество и решились завести роман, а 13 процентов — искали серьезные отношения.

