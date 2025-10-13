Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:58, 13 октября 2025Путешествия

Россияне начали заводить курортные романы в попытке убежать от одиночества

Каждый десятый курортный роман россиян заканчивается серьезными отношениями
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Стрингер / «Лента.ру»

Российские путешественники начали все чаще заводить курортные романы, в том числе в попытке убежать от одиночества, — такую причину назвали 24 процента опрошенных мужчин. Результаты исследования сервиса «Островок» и психологической платформы Alter оказались в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, каждый десятый курортный роман россиян заканчивается серьезными отношениями. А почти у каждого второго когда-нибудь случалась короткая связь в отпуске. Каждому пятому было трудно пережить расставание, однако более трети туристов отметили, что романтическая история на отдыхе помогла им поверить в свою привлекательность и вернула вкус отношениям.

В числе основных причин популярности курортных романов — желание сделать поездку особенной и отвлечься от рутины. Мужчины также отмечают, что ими движет жажда приключений (41 процент) или стремление убежать от одиночества (24 процента).

54 процента респондентов признались, что встретили в отпуске человека, который им понравился, 45 процентов — вступили в отношения спонтанно, 33 процента — намеренно искали новые впечатления, 17 процентов — ощущали одиночество и решились завести роман, а 13 процентов — искали серьезные отношения.

Ранее Париж был назван самым стрессовым для туристов городом мира из-за сильной загруженности. По показателям погоды и преступности французская столица получила средние баллы, но количество людей принесло ей первое место в списке самых стрессовых городов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нам понадобилось 3000 лет, чтобы дойти до этого момента». Подписано историческое соглашение о прекращении огня в секторе Газа

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Мадуро назвал лауреата Нобелевской премии мира демонической ведьмой

    Турист подрался с вором в Европе, вырвал у него рюкзак и лишился часов за миллионы рублей

    Зеленский захотел купить Tomahawk за счет российских активов

    Названы помогающие при хронических запорах продукты

    На Украине назвали необходимое для возрождения экономики количество мигрантов

    Лазарева высмеяла статьи в российских СМИ о ее трудностях в Европе

    ЕС начал финансирование спецтрибунала по России

    Разложившееся тело без головы прибило к популярному курорту в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости