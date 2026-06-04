Рецидивист с тату ЧВК «Вагнер» гонялся с кувалдой за подростком с зеленым ирокезом

На Урале рецидивист с тату ЧВК «Вагнер» набросился с кувалдой на подростка с ирокезом

В Первоуральске двое мужчин напали на подростка с зеленым ирокезом, работавшего на аттракционах в центре города. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошел 1 июня. Мужчины решили высказать сотруднику претензии по поводу недостаточной, как им показалось, безопасности батутов. Один из них, с татуировкой символики ЧВК «Вагнер», сначала кричал на 16-летнего юношу, а затем на администратора аттракционов. Он использовал нецензурную брань и угрожал им расправой.

«Они унижали парней и угрожали всех зарезать. Один из мужчин размахивал ножом, второй — лопатой. Потом один из них напал на 16-летнего сотрудника, нанес несколько ударов кулаком в голову. Когда я приехал, этот неадекват с измененным сознанием бегал с кувалдой и кричал: "Я тебе голову размозжу!" В это время рядом стояла его жена с коляской, она рассказала, что он и дома ее бьет. На место вызвали сотрудников полиции», — рассказал Евгений, владелец аттракционов.

По его словам, все документы и разрешения на аттракционы у него есть, поэтому суть претензий изначально была неясна. У пострадавшего школьника зафиксированы повреждение головы, ушибы и кратковременная потеря слуха.

Нарушители порядка — двое друзей Михаил и Денис, один из них был неоднократно судим за кражу и грабеж, а также отбывал 16-летний срок в колонии строгого режима за расправу над охранником ЧОП.

В полиции Первоуральска сообщили, что личности всех участников конфликта уже установлены. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хулиганстве. Председатель ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что в Москве две женщины жестоко избили 14-летнюю девочку.