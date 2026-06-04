Главу российского подшипникового завода потребовали посадить за хищение миллиардов

В Ростове-на-Дону для главы подшипникового завода Дьяченко потребовали 4,8 года

В Ростове-на-Дону для гендиректора ростовского подшипникового завода ГПЗ-10 Александра Дьяченко потребовали срок за хищение 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, прокурор потребовал приговорить директора завода к четырем годам и восьми месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей.

По версии следствия, собственники предприятия, в числе которых — бывший заместитель руководителя Росстандарта, должностные лица завода, а также начальник военного представительства Министерства обороны России, организовали поставку продукции по гособоронзаказу по ценам, завышенным в 3-8 раз.

Ранее в Ростове-на-Дону в рамках данного уголовного дела осудили начальника отдела Десятого подшипникового завода.